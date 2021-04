"Era di Maggio", la Festa di Primavera all'Orto Botanico

"Era di maggio 2021" è la due giorni dedicata a tutte le famiglie romane e a tutti coloro che desiderano addentrarsi nel Giardino incantato di Roma, a due passi da Trastevere, e respirare la bellezza della natura in fiore.

Sabato 8 e domenica 9 maggio in programma visite guidate esperienziali alla scoperta dell’Orto Botanico, laboratori per grandi e piccini, spettacoli musicali e aree ristoro.

La festa di primavera all'Orto Botanico

Cinque percorsi esplorativi per immergersi nella natura e lasciarsi meravigliare dalla grande biodiversità che offre questo prezioso spazio verde nel cuore della Capitale. I visitatori potranno scegliere di farsi guidare dalle sapienti mani che ogni giorno si prendono cura delle migliaia di specie vegetali del Museo Orto Botanico, e ne conoscono tutti i segreti. Loro mostreranno gli angoli più suggestivi. Oppure si potrà scegliere di respirare un po’ di bellezza passeggiando liberamente tra i viali alberati.

Potrebbe capitare di incontrare Cristina di Svezia che si aggira tra il roseto e il vigneto a raccontar storie. I bambini saranno felici di divertirsi in uno spazio aperto in piena sicurezza, visitare la Casa delle farfalle e tutti potranno vivere l’esperienza sensoriale nella Living Chapel: un’opera architettonica vivente in cui un flusso di acqua incessante colpisce ripiani rigenerati da materiale di scarto, producendo una soave melodia.

Era di Maggio è l’occasione che stavi aspettando per godersi una domenica di benessere, rimanendo in città.

Il programma

Era di Maggio si svolgerà sabato 8 e domenica 9 maggio 2021. E' possibile prenotare i biglietti online sul sito https://www.senseventi.com/ nelle fasce orarie 10,30-14,30 o 15-18,30.

Il programma è in costante aggiornamento, potrebbero verificarsi piccole variazioni