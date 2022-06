Er pinto presenta "Mal di mare" e rivela la sua identità

Per la prima volta verrà presentato pubblicamente, nella sede de La Feltrinelli di Via Appia, l’ultimo libro di Er Pinto dal titolo Mal di Mare, edito dalla Sine Luna, casa editrice da lui stesso fondata. Non sarà una semplice presentazione infatti, per l’occasione, il poeta rivelerà ufficialmente, dopo dodici anni di anonimato, la sua vera identità.



Quella dell’anonimato è stata una scelta fatta all’inizio del proprio percorso artistico che gli ha permesso di proporre le proprie parole prima della propria immagine. Scelta che dopo tutto questo tempo di scritte sui muri, pubblicazioni, mostre e tanto altro cominciava a diventare un limite per lo street poet romano, ribaltando completamente quella che voleva essere l’intenzione iniziale di questa scelta.



Ospiti della serata saranno i due attori e doppiatori Chiara Gioncardi e Michele Botrugno che daranno voce ad alcuni tratti della raccolta. Lo speaker Federico Fex Clemente sarà il mediatore. Interverranno nel talk quasi tutti coloro che hanno collaborato al libro ossia Mattia Yest che ha disegnato le illustrazioni e Lié Larousse che ha curato la raccolta poetica. Unici assenti saranno i Colle der Fomento che, però, ne hanno firmato la prefazione.



Gallery

L’incontro durerà un’ora circa e terminerà con un firma copie. L'ingresso è gratuito senza prenotazione.