Er Pinto a Testaccio Estate

Il poeta di strada torna sul palco di Testaccio Estate con uno spettacolo di Spoken Word. La Poesia non si spiega è lo spettacolo di Er Pinto che questa volta salirà sul palco di Testaccio Estate alla Città dell'Altra Economia. Le poesie dello street poet romano saranno accompagnate dalla musica, anche essa originale, suonata al violino da Valentina Del Re (della Propaganda Orchestra) e alla chitarra da Dario Benedetti sono un racconto poetico.



Lo spettacoloè un viaggio metaforico che parte dal Trullo, ex borgata e quartiere periferico di Roma, e attraversa la città facendone un’analisi evolutiva e, per certi versi, anche sociale e antropologica. Questa narrazione introduce e lega tra di loro le poesie. Partendo dagli anni ‘90 per arrivare ad oggi, mette in luce un netto cambiamento dovuto al passaggio di millennio, alla globalizzazione e alla digitalizzazione.



Le poesie, anche le più intime, raccontano le esperienze autobiografiche di un ragazzo qualunque che cresce in una metropoli durante un periodo di completa rivoluzione ed evoluzione. Si passa dal quartiere al mondo, dal pragmatico al filoso fico. Dalla “partitella a pallone” fatta sotto casa “all’amore in macchina”, dal “vecchio che sbaglia a dire le parole” al “kebabbaro”. Tutto questo attraverso un’analisi sul “Tempo”, sull’In-quieto vivere, sull’’Amore Precario, sulle varie tipologie di “Libertà” ma anche sul viaggio, che in alcuni casi rappresenta la salvezza in altri ci lascia la speranza di incontrarci,“Chissà”, se proprio “al mare, sulla neve o sulla Senna”.



Ci saranno alcuni ospiti tra cui la rapper Rosa White.



L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21:30.



L' ingresso è gratuito.