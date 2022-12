Epifania in bici

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il prossimo 6 gennaio a Sabaudia e San Felice Circeo, l'Epifania si trascorre un bicicletta.

In programma un giro molto bello in collaborazione con Itinarrando, giro misto asfalto, sterrato, bosco con un panorama e tanta natura nella riserva naturale di Sabaudia. Dal bosco incantato in un attimo appare il lago di Paola.

Il giro continuerà salendo sull'unica salita verso San Felice, salita medio impegnativa ma alla fine vedremo un panorama mozzafiato sul golfo. Il percorso non presenta nessuna particolarità tecnica da affrontare. Per la buona riuscita di questa escursione è previsto un numero limitato di partecipanti.

Appuntamento venerdì 6 Gennaio ore 09:15, partenza ore 09:30 presso Sabaudia. Il luogo esatto verrà comunicato a chi confermerà la sua partecipazione

La fine dell'escursione è prevista per le 14.

Qui il link all'evento Facebook con tutte le informazioni su attrezzatura ed equipaggiamento obbligatorio