EO al Cineforum Seraphicum: gli animali ci guardano?

Sabato 27 gennaio al Cineforum Seraphicum continua la rassegna "Fratello Cinema". Nell’ambito della sezione "Cum tucte le tue creature" dedicata all’ecologia integrale, il pubblico potrà vedere il mondo attraverso gli occhi di “EO”, l’asino protagonista dell’ultimo capolavoro del maestro Jerzy Skolimowski. Sarà l’occasione per parlare del complesso rapporto tra gli esseri umani e l’universo degli animali, anche grazie al confronto con Gianluca Felicetti, presidente della LAV, e Piera Savino, animatrice del Movimento Laudato Si’.



Fratello Cinema è una rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti con la preziosa collaborazione del Movimento Laudato Si’, il patrocinio di Roma Lazio Film Commission e il supporto di Lucky Red distribuzione.



L’appuntamento è sabato 27 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium Seraphicum – Via del Serafico, 1 (Roma)



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto via e-mail.



Info e prenotazioni all’indirizzo cineforum@seraphicum.org.