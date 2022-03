Enzo Scoppa with " Strings and More" all'Alexanderplatz

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdì 11 marzo, Enzo Scoppa with " Strings and More". Presentazione del nuovo cd di Enzo Scoppa "Strings and More".

Sul palco con Enzo Scoppa i musicisti che hanno partecipato alla registrazione del disco:Cicci Santucci, tromba, Andrea Beneventano,pianoforte, Giorgio Rosciglione,contrabbasso,Amedeo Ariano, batteria, Gianni Oddi, sax, Luca Iacovella , pianoforte e Fabiana Rosciglione, voce. Enzo Scoppa, attivo sulla scena nazionale ed internazionale da oltre sessant'anni, si distingue per il suo timbro graffiante, per il suo spiccato gusto nella ricerca melodica, per uno stile ed un propensione assai vicini all'hardbop.

