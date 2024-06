Enzo D'Alò presenta "La Gabbianella e il Gatto" a Trastevere

Un sabato per le famiglie e i bambini quello in arrivo a Trastevere, nell'arena all'aperto de Il Cinema in piazza. A piazza San Cosimato, infatti, Enzo D'Alo presenterà "La Gabbianella e il gatto".

Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

Appuntamento alle 21.15. I film verranno proiettati in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito.