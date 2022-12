Enzo Avitabile e Peppe Servillo all'Auditorium Parco della Musica

Enzo Avitabile e Peppe Servillo arrivano lunedì 2 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con DUETT, un concerto ideato per ripercorrere in chiave acustica (formazione in trio) i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui sono legati.

Enzo Avitabile e Peppe Servillo guidano il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che li ha resi un riferimento della musica italiana e non solo.

Nella?“loro”?musica Enzo Avitabile e Peppe Servillo hanno saputo sposare il bagaglio artistico di carriere ormai trentennali con una ricerca continua di innovazione musicale, con uno sguardo sempre attento al sociale, cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le loro speranze, che sono le speranze di una grossa parte della popolazione del mondo.

Gli artisti che cantano il Sud, che non è solo sud geografico ma uno stato dell'animo e della condizione umana.?Un Sud che vuole cercare il suo riscatto attraverso la scoperta e la valorizzazione delle proprie radici, attraverso un percorso di crescita culturale, una fame di conoscenza, di sapere, di mescolanza in un rapporto alla pari, dove non esistono vincitori né vinti, ma solo esseri umani che interagiscono in un rapporto di fratellanza nella ricerca comune di un percorso di pace, che può e deve passare anche attraverso la musica che da sempre è veicolo di trasmissione di culture e tradizioni.?