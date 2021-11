Envoy, i vincitori di Laziosound in concerto al Defrag

Dopo la vittoria di LAZIOSound – promosso da Regione Lazio – gli Envoy si preparano per la da-ta romana. Ad ospitarli sul palco sarà il Defrag venerdì 5 novembre e sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo Backwards. Uscito il 12 ottobre, il singolo sancisce l’esordio as-soluto di una band di giovanissimi tutta da scoprire, in grado di far incontrare le sonorità di for-mazioni come Radiohead, Massive Attack, U2, Blur, con una nota sperimentale.

Un brano interamente registrato in analogico per un progetto che affonda le sue radici nell'al-ternative rock di oltremanica, con un particolare rimando alla scena indipendente di fine anni Novanta.

Un debutto in linea con gli studi e le passioni di Enrico, 24 anni, specializzando in planetologia, Luc, italo-francese di 22 anni dallo spiccato french-touch sonoro e Carlo, 23 anni, italiano di origini inglesi, studente di Fisica e appassionato di fisica pura: in un unico nome, gli Envoy, trio di giovanissimi talenti dalle influenze internazionali, una formazione che vive delle tante anime musicali, sociali e umane vissute in prima persona fin dall’infanzia.

“Backwards per noi è più di una semplice canzone, è il nostro biglietto da visita” spiegano gli Envoy, “un modo per dire per la prima volta, a chi non ci ha mai ascoltato, chi siamo. È ciò che ha fatto nascere questo progetto, è la somma di tutte le nostre influenze musicali, e di tutte le idee che abbiamo sempre cercato di portare avanti”.

Venerdì 5 novembre ore 21.00



Associazione Defrag Via delle Isole Curzolane 75, Roma

