"Ensueños", mostra personale di Tanek

Dal 14 al 30 giugno 2024 bar.lina è orgogliosa di ospitare negli spazi della lounge room l’edizione Pride di Think in Pink! Si tratta di "ensueños", mostra personale del giovane artista Tanek, dove si esplora una riflessione profonda sulla natura dell'individualità e della percezione attraverso una serie di dipinti su carta. "Ensueños" è il sesto appuntamento del ciclo di mostre Think in Pink!, a cura di Andrea Acocella.

Ogni persona possiede una realtà unica, una colorazione e una luce che solo le proprie esperienze e la propria vita possono conferire. Anche se possiamo vivere esperienze simili, la nostra unicità risiede proprio nell'intensità, nella luminosità e nella saturazione dei colori che la nostra vita ci dona. Questa idea è paragonabile a una musica che suona nella nostra mente, una melodia che si diffonde come un'onda e un'esperienza sensoriale che ci fa sentire in armonia con l'universo. Se consideriamo l'essenza di ogni persona come un colore, dobbiamo ricordare che lo spettro è composto da infiniti colori, anche se il nostro occhio ne distingue solo alcuni. Queste limitazioni visive possono influenzare la nostra capacità di accettare gli altri. La soluzione si trova nel desiderio sincero di vedere l'altro, nell'accettare l'esperienza sensoriale che la sua presenza ci offre e nel comprendere che le sfumature che lo compongono sono uniche e universali.

Per questa occasione Tanek ha dichiarato: «In un mondo dove l'identità sessuale e di genere rimane un argomento tabù, l'arte può rappresentare un mezzo per sensibilizzare e portare attenzione a tematiche importantissime come quella queer. Il mio progetto pittorico cerca di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche queer, ma soprattutto sull’importanza dell’amore in tutte le sue forme. Nella maggior parte delle mie pitture, infatti, rappresentare scene di intimità tra due ragazzi che si trovano su un letto circondati da un contesto astratto. L’amore non è solo un sentimento, ma un’emozione che spinge un individuo alla comprensione, all’accettazione, alla gentilezza e alla serenità. L'amore è universale e deve essere sempre tutelato e protetto, senza barriere di nessun tipo».



Roma, giugno 2024



Tanek (Cmpobasso, 1996) - Francesco Politano, in arte Tanek, nasce nel 1996 a Campobasso (CB). Attualmente vive e studia a Roma, dove ha intrapreso la sua formazione artistica iscrivendosi al triennio di Pittura presso la RUFA (Rome University of Fine Arts) nel 2018 e all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2022.

Il progetto di Think in Pink è un ciclo di mostre dalla cadenza mensile dello spazio queer indipendente di San Lorenzo. La forza del progetto risiede nel rivolgersi a tutt? ? student? delle accademie d’arte italiane, che troppo spesso lamentano la totale indifferenza del sistema dell’arte per i loro lavori, sperimentando in prima persona l’esclusione e lo stigma. In secondo luogo sarà la dimostrazione di come, invece, i discorsi legati al desiderio, al corpo, alla non conformità facciano parte del linguaggio artistico quotidiano della nuova (e futura) generazione di artist? e curatori.



INFORMAZIONI:

www.barlina.org | info@barlina.org

TITOLO: ensueños

ARTIST?: Tanek

PERIODO: 14-30 giugno 2024

CURATORE: Andrea Acocella

SEDE: bar.lina Roma, Viale dello Scalo San Lorenzo, 49

ORARI: ven-dom 16-20



*Ingresso €3 a sostegno delle attività dello spazio

