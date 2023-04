Ensi è il prossimo ospite di "It’s the joint!"

Al via giovedì 13 aprile a Largo Venue il nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmate It's The Joint! Questa volta l’ospite della serata sarà il rapper torinese Ensi, uno dei rappresentanti più significativi della scena Hip-Hop italiana già dalla fine degli Anni ’90.

It's The Joint! è un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo è It's The Joint! dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco.

La special guest del mese Ensi, è un MC noto per la sua abilità nel freestyle. Già membro degli OneMic assieme Raige e Rayden, ha pubblicato cinque dischi solisti e decine di singoli, collaborando numerosi artisti quali Madame, Emis Killa, Massimo Pericolo e molti altri. Ensi si esibirà dal vivo proponendo una selezione dei suoi successi riarrangiati dai musicisti della Dumbo Station.

La seconda parte della serata vedrà l'esibizione del cantautore romano Folcast, la sua ricca proposta spazia tra funk, musica d'autore, R’N’B, soul, blues e pop. Il Do Your Thang schiera gli MC White Boy e William Pascal che assieme a Danno e alla resident band daranno vita a una vera e propria jam session tra rap e freesytle. Con loro DJ Baro in console e il beatboxing di Alien Dee.

I Dumbo Station sono Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria).



Giovedì 13 aprile

Ore 20

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 - Roma

Ingresso Euro 15

Infoline 0659875966