Ensemble Kinari in concerto all'Accademia Filarmonica Romana

Continua la collaborazione fra Accademia Filarmonica Romana e Promu Label, etichetta discografica che promuove prodotti artistici trasversali, abbracciando diversi ambiti (classica, jazz, contemporanea, progetti crossover), discipline e nuove tecnologie con l’obiettivo di aprirsi a un nuovo pubblico.



Dopo l’esperimento di classica, rap ed elettronica, la Sala Casella il 24 novembre alle ore 20.00 accoglierà l’Ensemble Kinari, composto da Azusa Onishi (violino), Mizuho Ueyama (viola), Gianluca Pirisi (violoncello) e Flavia Salemme (pianoforte).

Kinari, dal giapponese, è un termine che descrive la colorazione di un tessuto al suo stato più naturale, originario e puro. L'Ensemble ha alle spalle due anni di ricerca volta in particolar modo a quei "luoghi" nella musica lasciati per differenti motivi in zone grigie: il loro obiettivo è quello di riscoprirli per poterli esplorare e donargli colore.

Ensemble Kinari ha pubblicato per Brilliant Classics e suonato nelle più prestigiose istituzioni concertistiche italiane: Associazioni Suoni Riflessi di Firenze, Amici della Musica di Palermo ed Unione Musicale di Torino.



In occasione del centenario della prima rappresentazione di “Façade” di William Walton con cui la Filarmonica apre la stagione, il 24 novembre alle ore 20.00 verrà omaggiata la figura del compositore inglese con la presentazione del nuovo prodotto discografico, dedicato al “Quartetto per archi e pianoforte in re minore” di Walton, cui si affianca il “Trio d’archi” di Jean Françaix.



L’evento vedrà la partecipazione di Andrea Penna, giornalista e conduttore radiofonico, che introdurrà il pubblico all’ascolto, dialogando con gli interpreti.