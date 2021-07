Enrico Rava Quartet alla Casa del Jazz

Enrico Rava non finisce di stupire; a più di 80 anni, non ha mai avuto un suono così magnificamente presente e pulito, una tromba raffinata e malinconica. È uno dei padri fondatori del jazz europeo, per questo concerto ha raccolto attorno a sé un ensemble franco-italiano: l'immenso Aldo Romano, uno dei più illustri pianisti francesi, Baptiste Trotignon e Darryl Hall, contrabbassista franco-americano che ha suonato con tutto il mondo del jazz! Non c'è dubbio che con questo supergruppo Enrico Rava proporrà musica che trasuda amore smodato per la melodia, grazie a magiche composizioni di stupefacente bellezza!

In collaborazione con la rivista Musica Jazz, quest’anno il festival ha deciso di invitare i primi quattro musicisti classificati nel Top Jazz nuovi talenti (Federico Calcagno clarinetto, Ferdinando Romano contrabbasso, Francesco Fratini tromba, Michelangelo Scandroglio contrabbasso) a suonare insieme in un nuovo gruppo, ognuno scrivendo una composizione Una giuria selezionerà il brano più originale, a cui verrà conferito il Premio SIAE.

La Casa del Jazz, il Castello di Santa Severa e l’Auditorium Parco della Musica ospiteranno dal 23 luglio all’11 settembre la XXIV edizione di Una Striscia di Terra Feconda, prestigioso festival franco-italiano inventato e diretto da Armand Meignan e Paolo Damiani: uno spazio straordinario di creazione e diffusione musicale attraverso produzioni originali, prime nazionali, commissioni di nuove composizioni, residenze d’artista, rischiosi incontri tra musicisti italiani e francesi, spazio per giovani talenti ancora poco conosciuti. Molte le categorie coinvolte, non solo artisti ma anche docenti, produttori, distributori, tecnici, studenti, e soprattutto un pubblico sempre più curioso e disponibile. Il festival ha creato nel tempo decine di nuove formazioni, orchestre di giovani, coproduzioni e ormai si distingue sia per la propria storia che per la ‘missione’, mai tradita: quella della ricerca del nuovo.



