Enrico le Noci in concerto al Charity Café

Nato e cresciuto in un piccolo paese della Puglia, Enrico ha subito trovato la musica grazie alla sua curiosità nel navigare in internet, alcuni dei suoi amici più cari e i concerti di Pat Metheny che andava a vedere con suo padre. Dopo aver intrapreso gli studi classici, imparando ad orecchio le canzoni di Led Zeppelin, Metallica e Jimi Hendrix, scopre il jazz attraverso due dischi di Django Reinhardt e Charlie Parker, e parte per Austin, TX, dove troverà la James Bowie High School Big Band ad iniziarlo al suo percorso jazzistico, con il suo primo viaggio a New Orleans.



Dopo aver capito che si sarebbe dedicato al jazz, Enrico si trasferisce in Olanda per studiare chitarra jazz presso il Conservatorio Reale di Den Haag, dove studia con Martijn Van Iterson, John Ruocco Eric Ineke e tanti altri. Sarà alla guida di un giovane trio con altri due dei musicisti di punta del panorama jazzistico italiano ed internazionale, tra i più richiesti e riconosciuti della loro generazione, ovvero Giulio Scianatico al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria.



La ritmica affiatata e l’amicizia dei tre componenti regalerà un’atmosfera coinvolgente e fresca al concerto di stasera, con un sound puramente jazz di forte matrice blues e che abbraccia tutte le influenze del jazz Blue Note, senza perdere di originalità e di personalità.



Line-up

Enrico Le Noci: chitarra

Giulio Scianatico: contrabbasso

Cesare Mangiocavallo: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€