Enrico IV di Pirandello al Teatro degli Audaci

Ai primi del 900, un nobile, per poter essere vicino a Matilde Spina, la donna che ama, partecipa ad una festa in maschera. Matilde veste i panni di Matilde di Canossa e quindi l’uomo decide di vestire i panni di Enrico IV. Anche il rivale in amore, il barone Belcredi, partecipa all’evento, durante il quale disarciona Enrico IV. Cadendo di cavallo. il nobile batte la testa, convincendosi di essere realmente il personaggio storico che impersona. Ritenendolo pazzo, tutti lo assecondano, in particolare il nipote ricostruisce l’ambientazione del periodo del vero sovrano, accudendolo per 12 anni.

Dopo questi anni il nobile guarisce e scopre che era stato il rivale a disarcionarlo intenzionalmente per non avere più rivali, sposando poi Matilde da cui avrà una figlia. Continua, però, a fingersi pazzo per poter sopportare il dolore. Dopo vent’anni dall’incidente, uno psichiatra, per farlo guarire suggerisce di ricostruire la scena e l’accaduto.

Enrico IV si ritrova davanti la figlia di Matilde, la giovane Frida che è identica alla madre da giovane, e non riesce a fare a meno di abbracciarla. Il padre tenta di opporsi, ma Enrico sguaina la spada ferendolo a morte. Per sfuggire al processo ed alla prigione, quindi, continuerà a fingersi pazzo per il resto della vita.

Lo spettacolo dal 10 al 13 marzo al Teatro degli Audaci di Roma.