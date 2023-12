“Ma…diamoci del tu!", Enrico Brignano all'Auditorium Conciliazione

Dopo il grande successo di un tour che ha girato tutta Italia totalizzando ben 29 sold out per 42 mila biglietti venduti in totale, arriva finalmente a Roma “Ma…diamoci del tu!”, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi e prodotto da Vivo Concerti. L’appuntamento è all’Auditorium Conciliazione per ventidue show dal 19 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024, Capodanno compreso.

"Darsi del tu oggi è ormai la prassi - ha detto Brignano parlando del suo spettacolo - mentre il 'lei' sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il 'Lei' è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il 'tu' che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io. E’ per questo che comincio questo spettacolo dando del tu al mio pubblico: per creare una confidenza che sia non di forma, ma di sostanza. E che io sia un uomo di sostanza si dovrebbe capire già solo guardandomi; voglio aggiungerci pure quel MA che resetta tutto, che azzera le distanze, che siano sociali, economiche o d’età. L’età… ultimamente ho notato che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del lei, un lei che è doloroso come una fitta della sciatica, che è più fastidioso e irritante di quando mi scopro a tirarmi su dal divano esclamando: 'hoplà'. Mi sa che all’espressione 'giovane comico romano' devo cominciare a togliere il 'giovane'. Siccome poi sono in vena di confidenze, nel mio spettacolo mi concedo di parlare di aspetti inediti della mia professione e di una storia personale che poi assurge a paradigma un po’ per tutti… sì, perché per la prima volta ho deciso di raccontare le delusioni, le false partenze, tutti i NO che ho collezionato nella mia vita professionale – e non. Certo sempre con un sorriso, mai prendendomi sul serio, ma sottolineando come tutto serva nella vita, anche un rifiuto ci può fortificare e renderci quel che siamo oggi. Coadiuvato sul palco dal maestro Andrea Perrozzi, io parlo; con la collaborazione di due presenze “moleste” ma preziosissime, Pasquale Bertucci e Michele Marra, io intanto continuo a parlare. Quando poi mi lasciano da solo sul palco, parlo ancora. Ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. 'Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?'; 'Certo che lo so. Ma intanto lei, coso… mi dia del tu!'.

Alla vigilia di questa serie di date romane si annuncia il sold out per lo speciale show di Capodanno e tre nuovi appuntamenti a Catania (si aggiunge una seconda data al Teatro Metropolitan il 30 gennaio 2024), a Montecatini (CT) (al Teatro Verdi il 16 febbraio 2024) e ad Avellino (al Teatro Gesualdo il 9 marzo 2024).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da venerdì 15 dicembre alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 dicembre ore 11.

Enrico Brignano, tutte le date di "Diamoci del tu" a Roma

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

SABATO 23 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

SABATO 30 DICEMBRE 2023 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2023 ore 21:15 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE – SPECIALE CAPODANNO SOLD OUT

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

VENERDÌ 5 GENNAIO 2024 ore 21:00– ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

SABATO 6 GENNAIO 2024 ore 17:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

DOMENICA 7 GENNAIO 2024 ore 18:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

VENERDÌ 12 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

SABATO 13 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

DOMENICA 14 GENNAIO 2024 ore 18:.00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024 ore 21:00 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE