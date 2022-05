Enrico Bracco Quintet all'Alexanderplatz jazz club

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdi 13 maggio,Enrico Bracco Quintet.

Già negli anni ‘90 nasce il sodalizio artistico di Enrico Bracco con il pianista Pietro Lussu e il trombettista Francesco Fratini a cui si uniranno Giuseppe Romagnoli e Enrico Morello (contrabbasso e batteria). Le successive esperienze dei singoli artisti, tutte di grande originalità, unite alla frequentazione continua, arricchiscono gradualmente il quintetto di esperienze innovative sviluppando un dialogo fitto e di grande impatto sonoro come nella migliore tradizione delle formazioni stabili del jazz. Cinque musicisti uniti da una forte amicizia e dallo stesso spirito di ricerca musicale si incontrano per sviluppare insieme la vena compositiva del leader. L’eclettico chitarrista romano, “compositore e arrangiatore mai banale” forte di una profonda conoscenza della tradizione jazz, ha ormai declinato la sua ricerca su sonorità e idee stilistiche decisamente moderne. Bracco compone bilanciando uno spiccato senso melodico e un sapiente uso dell'armonia meno convenzionale. Il ricco immaginario musicale di Bracco nasce dal rispetto per i grandi maestri del passato,ma si nutre di vibrante sensibilità contemporanea.

ENRICO BRACCO QUINTET

Enrico Bracco – chitarra

Francesco Fratini – tromba

Pietro Lussu – pianoforte

Giuseppe Romagnoli – contrabbasso

Enrico Morello – batteria