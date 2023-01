L'Alexanderplatz Jazz Club, presenta, martedì 17 e mercoledi 18 gennaio, Enrico Bracco Quintet, che presenta il nuovo cd “Flying in a box”.

Seguendo le orme di John Scofield e di Jakob Bro, la musica del chitarrista Enrico Bracco si apre su orizzonti indie jazz ben definiti. Un percorso particolare dove Bracco, già con precedenti album come Unresolved (2011) e Quiet Man (2015) aveva dimostrato la sua duttile vena artistica tra jazz moderno e sofisticate evoluzioni bluesy.

In assoluto uno dei più eleganti chitarristi jazz in circolazione. Lungimirante, la cui musica è alternativamente atmosferica e sperimentale, pur rimanendo radicata nella tradizione. Un quintetto affiatato come il suo, Daniele Tittarelli al sax alto, Pietro Lussu al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria, produce in questo Flying In A Box citazioni, effetti sonori e ricerca musicale.