Enotica 2024 al Csoa Forte Prenestino

XII edizione del Festival del Vino, del Cibo e della Sensualità.

Odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile!



Esiste un periodo buono per la semina ed uno adeguato alla raccolta: la terra che calpestiamo ogni giorno è un organismo vivente dotato dei suoi tempi, che occorre imparare a rispettare.

"Sono passati venti anni dalla scomparsa di Veronelli, l'anarco-enologo che con i suoi scritti ed i suoi assunti ci ha indicato la corretta via da percorrere. La sensibilità planetaria affonda saldamente in questo le sue radici. I mesi dell'anno sono 12, così come quella che ci apprestiamo a vivere è la dodicesima edizione del festival che trova il suo fulcro nell'agricoltura contadina, nella tutela della biodiversità, nel concetto di bene comune, nella filiera corta e nella tracciabilità dei prodotti; senza dimenticare la condivisone dei saperi, la sensorialità e la pratica dell'autogestione come metodo altro di relazione".

“La vità è troppo corta per bere vini cattivi, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Un vino, anche se ben strutturato e di gradevole gusto, non può essere veramente buono se non rispetta la terra dalla quale nasce. E' per questo che ogni realtà partecipante ad Enotica si impegna ogni singolo giorno per mettere in campo in prima per-sona quel cambiamento virtuoso che si traduce in una presa di distanza netta dalle pratiche della globalizzazione e dall'imbarbarimento neoliberista delle modalità di coltura.

La dodicesima edizione del festival segna a suo modo la chiusura di un cerchio, alla stregua di come il dodicesimo mese dell'anno riconduce inevitabilmente al primo di quello seguente. Torniamo al punto di origine dopo un lungo percorso per riscoprirci maturati nell'esperienza vissuta collettivamente. Attraversiamoci ed amiamoci ancora una volta, forti e consapevoli d'essere la manifestazione che un altro modo di vivere il rapporto con la terra e con i suoi prodotti non è solamente possibile, ma necessario.

Ad attenderci, come da tradizione, troveremo i produttori nelle celle e nelle piazze, la musica, i concerti, le performance, il cibo, il sound system, i sorrisi e quella voglia di condividere saperi, odori e sapori che all'interno della cornice etica del CSOA Forte Prenestino torna, di edizione in edizione, a tradursi in un'esperienza unica ed inimitabile.



Il programma dettagliato di Enotica 2024



VENERDI 15 MARZO il forte apre alle 17:00 e chiude alle 02:00

SABATO 16 MARZO il forte apre alle 12:00 e chiude alle 02:00

DOMENICA 17 MARZO il forte apre alle 12:00 e chiude alle 22:00



Orari delle degustazioni:

- Venerdì 15 Marzo: dalle ore 17:00 alle ore 22:00

- Sabato 16 Marzo: dalle 15:00 alle 21:00

- Domenica 17 Marzo: dalle 14:00 alle 20:00



ORARI DEI LIVE E DEI DJ SET:



- VENERDI 15 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 17/01.

DJ SET - Sotterranei - 18/21.

LIVE - Piazza Armi SX dalle 22:30.



- SABATO 16 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 15/01.

DJ SET - Sotterranei – 16/20.

LIVE - Piazza Armi SX dalle 22:30



- DOMENICA 17 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 12/19.

DJ SET - Sotterranei – 15/19.

LIVE – Pomeridiani



CONCERTI E PERFORMANCE SUL PALCO DELLA PIAZZA D'ARMI DI SINISTRA:



- VENERDI 15 MARZO

Performance: - ISABELLA CORDA

Live: - RUMBA DE BODAS - DILETTA LONGHI



- SABATO 16 MARZO

Performance: RULAS QUETZAL

Live: - KOZA MOSTRA – PETRICA NAMOL



- DOMENICA 17 MARZO

DAL MATTINO AL TRAMONTO MERCATO terra/TERRA!

Performance: IWANDA & JUNGLA

Live: - MEFISTO BRASS BAND - RÛM Canti dall'Asia Minore



DJ SET IN PIAZZA D'ARMI DI DESTRA, AMPLIFICATI DA YAGA YAGA SOUND SYSTEM:



- VENERDI 15 MARZO – ALEJANDRA ARZOLA – PINCHE PERRO – DJ MENO

- SABATO 16 MARZO – YAGA YAGA SOUND SYSTEM & FRIENDS

- DOMENICA 17 MARZO – LADY CRIME & T8TINO



DURANTE LE DEGUSTAZIONI NEI SOTTERRANEI

Soffuse ed enotiche selezioni musicali a cura di MARIO DREAD



ELENCO DELLE CUCINE PARTECIPANTI

- Cucina Randagia

- terra/TERRA

- Mondeggi

- Gkn

- Family pizza

- Terra fuori mercato nodo GC Perugia

- Rivolterra nodo campano GC