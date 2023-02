Enotica 2023: Festival del vino, del cibo e della sensualità

Tre giorni ad alto tasso afrodisiaco interamente dedicati all’immortale connubio fra vino, cibo ed eros e fuori dai ritmi frenetici del vivere d’oggigiorno. Degustazioni di vini e cibi biologici/biodinamici provenienti da tutta Italia.

Enotica è paragonabile ad una vite dalle salde radici e dai lunghi tralci. Un essere vivente dal quale ogni anno germogliano viticci nuovi e sempre più forti, poiché figli di un'esperienza che si impreziosisce con il passare del tempo.

Una pianta squisitamente paragonabile ad un buon vino e come ben sappiamo “la vita è troppo corta per bere vini cattivi”; assunto dell'indimenticabile anarco-enologo Luigi Veronelli e caposaldo del nostro fare in questo percorso, dove riteniamo fondamentali le istanze proprie del combattere il gigantismo industriale e la globalizzazione capitalista, della visione dell’o.g.m. come attività criminale e della tracciabilità dei prodotti al prezzo sorgente. Lo scorso Maggio l'abbiamo desiderata tanto da essere riusciti a tornare ad abbracciarci, non senza sforzi. Ci siamo ritrovati dopo due anni di stop ed abbiamo provato di nuovo quelle sensazioni che tanto sentivamo mancarci. Attraversarci, guardarci, assaggiarci, brindare e respirarci, immersi in quel baccanale colorato e giocoso, rispettoso e variegato che solo Enotica è in grado di creare.

Un caleidoscopio condito dall'amore che proviamo per tutte quelle persone che con passione quotidianamente immergono le loro mani nella terra, nutrendola con il proprio sudore, al fine di poterne ricavare i frutti e restituendole allo stesso tempo il rispetto che merita.

Giungiamo oggi all'undicesima edizione del Festival e sentiamo che questo sia il momento giusto per tornare a quella forma che per tanti anni ci ha accompagnato.

Produttori nei sotterranei pronti a dar vita alle degustazioni, accompagnati da un leggero sottofondo musicale. Sound System acceso dal pomeriggio in piazza d'armi di destra. Concerti serali sul palco della piazza d'armi di sinistra. Performance nell'arena esterna.

Ad attenderci oltre 40 vignaioli, cucine critiche dai quattro angoli dello stivale e quell'unicum che vi trasporterà in un una dimensione altra, dalla quale non vorrete più tornare indietro.