C’è un cuore che batte, tra le colonne degli storici Forum Studios, e che non si fermerà mai. Segna il tempo degli infiniti capolavori che in queste sale Ennio Morricone ha diretto e inciso. Nei corridoi degli studi, nella regia, negli spazi comuni come negli angoli più discreti, tutto ancora parla di lui. Il leggio dal quale dirigeva l’orchestra, la stanza dove riposava dopo interminabili sessioni di registrazione, ogni cosa è ancora qui.

Entrare in un luogo del genere è già di per sé un’emozione, ma se poi vi viene proiettato il bellissimo e pluripremiato documentario “Ennio” di Giuseppe Tornatore, ecco esplodere la magia del Cinema e della Musica. E della gratitudine per aver fatto un pezzo di strada insieme.

Mercoledì 4 Ottobre , alle 21:30, presso il Forum Studios è in programma un evento speciale, omaggio al grande maestro Morricone. Presso i leggendari studi di registrazione di piazza Euclide fondati dallo stesso Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, è in programma l'evento "Ennio a casa di Ennio"

Il biglietto include: Welcome Drink, presentazione dei Forum Studios e proiezione del film Ennio presso i Forum Studios, sala A.