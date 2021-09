Enjoying Il Trio al Fonclea

SI RICOMINCIA!

Enjoying il TRIO torna al mitico Fonclea dopo un anno di stop!



Solito entusiasmo, canzoni nuove!



Il Fonclea è il mitico locale romano che offre musica live da 44 anni. Centro culturale e di diffusione di buona musica, propone anche un menù per tutti i gusti.

Migliaia di concerti, di giorni di lavoro e discussioni per una "cantina alternativa" degli anni '70 che prosegue da allora la sua inarrestabile ascesa ed è diventata uno dei luoghi di ritrovo più conosciuto e più chiacchierato di Roma.



Enjoying il Trio propone un repertorio essenzialmente anni 60 e 70 con qualche perla di altre epoche. Canzoni senza tempo, classici intramontabili della musica italiana e straniera, per far divertire, cantare e ricordare.



Voce, piano, chitarra e ukulele _ Stefano Della Rovere

Voce, chitarra e cori _ Guido Gori Giorgi

Chitarra, percussioni e cori _ Maurizio Matrisciano





Per qualsiasi INFO o PRENOTAZIONE: 06.68.96.302 oppure fonclea@tiscali.it

