La Ludi Sonores Orchestra è stata fondata dai maestri Andrea Rossi e Claudio Aiello. L’idea fondativa era quella di creare una realtà indipendente composta da giovani musicisti – i componenti dell’orchestra sono tutti diplomati al conservatorio, con un’età compresa fra i venti e i trent’anni – ma già con un alto livello di professionalità e numerose esibizioni, anche internazionali.



Il prossimo evento che vedrà tutta la compagine, diretta dal Maestro Rossi, a Roma sarà English Strings, concerto per orchestra d’archi dedicato alla musica britannica, in particolare al repertorio per orchestra d’archi dei compositori inglesi di inizio ‘900.



Il programma prevede l’esecuzione di due fra le opere più conosciute di questo periodo, la St. Paul Suite, Op.29 di G.Holst e la Serenata per archi, Op. 11 di E.Elgar, ma anche di alcune opere meno note ma altrettanto significative, quali la Capriol Suite di P.Warlock, la Suite per orchestra d’archi, H.93 di F.Bridge e la Romanza per archi, Op.11 di G.Finzi.



All’inizio del XX secolo la nuova estetica del modernismo esigeva delle espressioni artistiche volte al futuro, atte a distaccarsi dai precetti del passato. In questo momento di sconvolgimento globale, dove vedono la luce stili come il futurismo e la musica atonale, nasce in Inghilterra uno stile lirico, melodico e nostalgico, che rifugge le asprezze del modernismo. Vengono composte partiture nate dalla fusione tra musica colta e linguaggi popolari, che nella loro apparente semplicità accentuano toni mistici che si rifanno al passato.



Data unica domenica 23 aprile 2023 alle ore 19:00



All Saints’ Anglican Church

Via del Babuino 153, Roma



+39 3893163783 tramite what’s app oppure mandando una mail a info@ludisonores.com