Immaginare e sperimentare l’energia al Maker Faire Rome 2023

Innovazioni tecnologiche e loro applicazioni: il Maker Faire torna alla Fiera di Roma, dal 20 al 22 ottobre, per la sua 11° edizione, ed è pronto a lasciare, ancora una volta, tutti a bocca aperta.

Main partner dell’evento è Eni, che presenzierà con uno stand interattivo e coinvolgente, all’insegna delle tecnologie per la decarbonizzazione.

Maker Faire Rome 2023: sarà più grande, più innovativa e più coinvolgente che mai

Circa 100mila mq, capaci di ospitare 7 padiglioni e 600 attrazioni tutte da scoprire: è un’edizione ancora più grande, quella del Maker Faire Rome 2023– The European Edition, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, con tanti nuovi contenuti innovativi, che daranno vita e concretezza alla rivoluzione digitale in atto e anticiperanno le visioni di un futuro diverso, più tecnologico e sostenibile.

È Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, a spiegare l’essenza dell’evento di quest’anno:

“L’innovazione è una sfida irrinunciabile e decisiva per creare nuovi modelli di lavoro e di sviluppo che cambieranno il nostro modo di vivere. La Maker Faire Rome è l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale.”

Un’occasione aperta a tutti, quindi: famiglie, bambini e appassionati di innovazione, che troveranno tante possibilità di sperimentare il futuro giocando e imparando, ma anche aziende e innovatori di professione, pronti ad apprendere mezzi e strumenti innovativi per affrontare le nuove sfide dei mercati globali.

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma aggiunge parole significative a riguardo:

“Favoriamo la cultura dell’Open Innovation consentendo al sistema produttivo di ricorrere a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno e dal basso, attraverso una connessione virtuosa tra innovatori, creativi, start up, aziende, studenti, università e istituti di ricerca.”

“Forme di energia” : il percorso esperienziale di Eni al Maker Faire Rome 2023

È in questo contesto, carico di innovazione e proiettato al futuro che si inserisce Eni, in qualità di main partner dell’evento, con uno stand pensato per far vivere al visitatore un vero e proprio percorso immersivo ed esperienziale.

Con lo stand “Forme di energia”, infatti, Eni dà vita a nuovi panorami energetici, accompagnando il visitatore attraverso cinque isole , dedicate ciascuna a diverse forme di energia.

Dall’eolico alla fusione a confinamento magnetico, passando per i biocarburanti, per il car sharing e il riciclo della plastica, con la possibilità di effettuare dei piccoli esperimenti in modo giocoso e al contempo concreto. Ci sarà la possibilità di farsi un selfie passeggiando “tra le nuvole” o accanto a una 500 enjoy vintage, o vivere un’esperienza nel Metaverso, visitando virtualmente i laboratori di ricerca e sviluppo di Eni, attraverso un coinvolgimento attivo e interattivo, adatto a tutte le età.

Save the date! L’appuntamento con il futuro è a Roma dal 20 al 22 ottobre

Insomma, la presenza di Eni al Maker Faire Rome 2023 è un’occasione unica per approfondire la transizione energetica in atto e per guardare al mondo, ampliando le prospettive.

Un mondo che si prospetta più sostenibile, efficiente e rispettoso di tutti noi che lo abitiamo, grazie all’utilizzo di fonti di energia alternative e di tecnologie per la decarbonizzazione in grado di accelerare la transizione.

Non resta che segnarsi le date del 20, 21 e 22 ottobre. L’appuntamento è al Maker Faire di Roma con Eni e con tanti altri innovatori!