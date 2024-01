Energie, mostra di Carlo Gasperoni

Dal 26 gennaio al 8 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Carlo Gasperoni “Energie”, nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 a Roma.



L’evento di opening si terrà venerdì 26 gennaio presso Medina Art Gallery di Via Angelo Poliziano 32-34 alle ore 18:00.



Carlo Gasperoni, artista creativo e costantemente alla ricerca del bello, nasce in Brasile da madre brasiliana e padre italiano ma si trasferisce da bambino in Italia. Il Brasile però rimane una fonte di ispirazione in molte sue opere e una terra a cui egli rimane profondamente legato da un punto di vista emotivo ed affettivo. Studia Chirurgia Plastica a Roma e successivamente si muove in Brasile per specializzarsi in Chirurgia Estetica che pratica e insegna.



La ricerca multidisciplinare dell’artista ha come intento quello di unire vari ambiti che fanno parte dell’esperienza umana: il connubio tra finzione e realtà, l’unione tra natura e cultura e la scienza con le sue modalità di manifestarsi in percezione e senso estetico. L’artista espone in diverse parti d’Italia; oltre ad alcune Gallerie d’arte a Roma si ricorda in particolar modo l’esposizione di Venezia che ha ottenuto un notevole successo tra il pubblico ed è stata in grado di colpire per l’esplorazione formale di colori e le stimolanti combinazioni create a livello visivo.



Nel suo mondo interiore l’artista ha come intento quello di raggruppare forme e colori che richiamano ad una complessità di fenomeni utilizzando colori contrastanti ed elementi come sistema solare, pianeti, flora, foreste ed immense distese che sono ambienti cari all’artista e richiamano le sue origini legate al Brasile. Il legame tra scienza e senso estetico è alla base delle sue opere: i colori sgargianti, dai contrati netti, richiamano un’attenzione di tipo cromatico e compositivo mentre l’esplorazione di fattori quali la profondità visiva e il movimento permettono all’osservatore di focalizzarsi sulla creazione di significati diversi; l’esperienza generata, pertanto, crea associazioni personali ed è diversa per ognuno.



In breve:

Titolo Mostra: “Energie”

Opening Mostra: venerdì 26 gennaio alle ore 18:00

Durata Mostra: dal 26 gennaio al 8 febbraio 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Angelo Poliziano 32-34 | Roma



Contatti Medina Roma Art Gallery

Email: info@medinaroma.com - Tel. +39 06 960 30 764

Website: https://www.medinaroma.com/



Orari: Tutti i giorni dalle ore 10:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00