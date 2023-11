“Eneidi. La profezia” a Centrale Preneste Teatro

Ultimi appuntamenti per YOU Three - The YOUng city la rassegna di spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica, circo/teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo a Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58).

Per la sezione La City è Young, con spettacoli in serale per adolescenti, giovani e adulti, venerdì 24 novembre alle 21.00 in scena con “Eneidi. La profezia”, una produzione nontantoprecisi e Passepartout Cooperativa. Con Alessia Fiorentini, Alice Tanganelli, Andrea Cefali, Anna Zaccaria, Bianca Cordeschi, Carmela Lavorato, Claudia Federico, Emanuele Cau, Emiliano Marrocchi, Fabio Lipparoni, Federica Formaggi, Federica Occhipinti, Gianmaria D’Alessandro, Giovanna Fagiani, Gianluca Mastronardi, Ilaria Folchi, Lorenzo Iannello, Luca Nisii, Marco Colella, Maria Paola Stramacci, Michele Noccelli, Paolo Capecchi, Rachele Roggi, Salvatore Gambilonghi, Stefano Scognamillo, Vincenzo Giorgi. La regia è di Nino Pizza, costumi e oggetti sono a cura di nontantoprecisi e Creazioni Collettive, dramaturg Marcello Fagiani, segreteria di produzione Antonio Sinisi.

Enea si muove a ritroso, per fondare una città già fondata, per dare un ethos a una città già adulta; una città che deve cantare la sua magnificenza e che vuole ancorarsi ad essa. Enea si muove a confermare e conservare l’esistente. Una sorta di veglia del già dato. Però muove dall’abbandono di un’altra città, scacciato dai lidi e dalle mura che lo avevano ospitato. Raccoglie i suoi e si muove. Parte, si sposta. Si muove, prende il vento, e trasforma la sua stanzialità in un provvisorio nomadismo. Certo Enea vuole una meta, vuole porre fine ai suoi infiniti sconfinamenti e noi non siamo qui ad accoglierlo come il campione dell’ethos, piuttosto ci può condurre al movimento, alla variazione continua di confini. Eneidi è la rotta di un percorso verso luoghi e persone, un cammino che migra, per aprire strade non ancora tracciate lungo le quali incontrarsi e costruire nuova comunità: un corpo collettivo capace di superare categorie e discriminazioni.