En plein air: acquarello all’aperto con Mauro Rossi

In occasione dell'evento 'Arriva l'estate' organizzato da Monteverde Attiva, l'associazione ArtSharing Roma sarà presente con il proprio maestro di pittura Mauro Rossi per una giornata gratuita e aperta a tutti di pittura all'aperto. Un tempo era normalissimo che i pittori lavorassero all’aperto e, in realtà, lo è ancora oggi in moltissime parti del mondo, mentre in Italia lo abbiamo un po’ dimenticato. E’ un’attività rilassante, divertente e che ci insegna a guardare il mondo che ci circonda.



Sembra incredibile, ma probabilmente anche Leonardo disegnava e dipingeva all’aperto – o almeno preparava così i suoi dipinti – dato che dichiarava ‘io dipingo solo ciò che vedo‘. Dal Seicento in poi disegnavano e dipingevano all’aperto i viaggiatori: non avevano la macchina fotografica, quindi in qualche modo desideravano immortalare quello che vedevano nei loro pellegrinaggi formativi attraverso l’Europa. Chi se lo poteva permettere si portava dietro addirittura un pittore personale: così accadde ad esempio a Fragonard (1732-1806) , che accompagnò in viaggio il nobile francese signore de Grandcourt attraverso l’Europa e l’Italia, disegnando e dipingendo per lui. Un bel lusso davvero! Un altro insospettabile disegnatore dal vero fu Goethe, di cui si conservano i taccuini di viaggio: oltre ai paesaggi rappresentò le statue di alcuni musei romani che ebbe modo di visitare durante il viaggio in Italia. Era decisamente più bravo come scrittore, ma in fondo disegnava per sé, non per pubblicare.



Famosissimi sono i taccuini di viaggio di due inglesi vissuti a cavallo tra XVIII e XIX secolo: fra Turner e Constable davvero non si saprebbe chi scegliere per la bellezza dei loro cieli infuocati, alberi scossi dal vento, paesaggi a perdita d’occhio schizzati rapidamente sui loro libricini a penna, inchiostri colorati ed acquarelli.



Dalla metà dell’Ottocento divenne poi indispensabile dipingere all’aperto per qualunque artista: con il Realismo francese e la nascita della cosiddetta Scuola di Barbizon la pittura all’aperto faceva parte di quella ricerca di verità e libertà che fu alla base della futura corrente dell’impressionismo.



Insomma, da dilettanti o da artisti, per appuntare delle memorie visive oppure per preparare dei dipinti di maggiori dimensioni, sulla carta di un taccuino o sulla tela, la pittura en plein air conserva ancora oggi un pregio unico: non solo ‘fotografa’ ciò che vediamo, ma attraverso la mano e i nostri occhi registra sensazioni ed emozioni in modo del tutto personale.



Ecco perché disegnare e dipingere all’aperto è davvero un ottimo sistema per osservare il mondo con altri occhi: non importa se non siamo bravi – non tutti possono essere Monet – l’importante è divertirsi e partecipare.



ArtSharing Roma lo propone 11 giugno dalle 10.30 alle 12.30 con il maestro Mauro Rossi (lo trovate sui social sotto lo pseudonimo di Quelchevale), che si diletta moltissimo di questa pratica al punto di averne fatto il suo principale strumento: è molto noto e ammirato dagli addetti al lavoro e dal pubblico in generale. Si useranno gli acquarelli, le matite e i pastelli per rappresentare il mondo che ci circonda. Chissà, magari scoprirete una passione e durante le prossime vacanze anche voi porterete il vostro carnet de voyage.



INFO PRATICHE

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo artsharing.roma@gmail.com oppure via WhatsApp al 338-9409180

Partecipazione gratuita, massimo 10 posti disponibili

Chi li ha può portare matita, gomma, blocco di carta da acquarello, pennelli e colori. Chi non ne ha sarà rifornito da noi.



Abiti comodi e cappello per il sole. Chi lo vorrà potrà fare una donazione a sostegno dei progetti dell'associazione associazione e riceverà in cambio una shopper verde in tela oppure una piccola stampa d’autore.