Dopo il sold out di 3 anni fa, torna a grande richiesta giovedì 23 luglio alle ore 21, nello splendido Teatro Romano di Ostia Antica, lo spettacolo “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”.

Il Concerto Racconto che ha registrato un grande successo in tutti i più importanti teatri d’Italia, valorizza e diffonde l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. Sul palco il Maestro Mogol, autore di testi intramontabili racconta Lucio Battisti a 23 anni dalla sua scomparsa. Il fortunato sodalizio artistico ha prodotto brani memorabili come “Mi ritorni in mente”, “La collina dei ciliegi” e “Anima Latina” canzoni che verranno eseguite dal vivo da un’orchestra di 16 elementi.

Mogol attraverso un viaggio intimo e confidenziale, svelerà al pubblico tanti aneddoti e curiosità della sua vita artistica ma anche la genesi e la storia che si nasconde dietro le sue canzoni. In particolare in questo spettacolo Mogol racconterà come è nato il brano “Giardini di Marzo” che quest’anno compie 50 anni. Un’occasione dunque per poter ascoltare alcuni dei brani più belli che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente che ripropone una vera e propria biografia musicale attraverso una performance di quasi due ore.

L’interpretazione dei brani è affidata al bravissimo Gianmarco Carroccia che con la sua voce non stravolge la versione originale ma ne dà una cosiddetta “interpretazione perfetta”. Gianmarco Carroccia accompagnato da una formazione orchestrale di 16 elementi diretta da Marco Cataldi, vi farà rivivere la magia di quelle canzoni che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Non solo, il 23 luglio sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta il brano inedito “Un Vero Amore”, scritto da Mogol e Gianmarco Carroccia, Emozioni- Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti è un viaggio emozionante travolgente e lo sarà ancora di più in una splendida location come il Teatro Romano di Ostia Antica.

Qui il programma completo di Ostia Antica Festival 2022