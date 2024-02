Alla scoperta dell'arte contemporanea con l'imperdibile mostra "Emotion"

Dal desiderio alla gioia, dal delirio alla paura, dall’incertezza alla speranza, “Emotion. L’arte contemporanea racconta le Emozioni”, a cura di Danilo Eccher, non solo esplora le complesse sfaccettature dell'animo umano, ma offre anche una riflessione profonda sul loro impatto nella nostra vita quotidiana.

La mostra dedicata alle emozioni

L'imperdibile mostra si trova ed è già visitabile presso il suggestivo Chiostro del Bramante in via della Pace, nel cuore di Roma, e sarà visitabile fino al 1° aprile 2024. Emotion conferma l’idea di DART Chiostro del Bramante e di Danilo Eccher di poter realizzare grandi narrazioni contemporanee in cui da una prima idea, in questo caso il contrasto tra la verità e la finzione nell’arte, con l’emozione come effetto di questa dicotomia, l’arte possa entrare in relazione in un contesto più ampio con la filosofia, la letteratura, l’architettura.

Secondo Eccher, superato il tradizionale metodo dell’esporre, è infatti necessario creare percorsi in cui il pubblico è chiamato non solo a “guardare” ma ad immergersi, avendo letture sempre diverse e migliori con un coinvolgimento più ampio in termini di qualità e quantità.

La ricca esposizione

Avvicinandosi alle maestose sculture in terracotta di Mainolfi oppure ai funghi giganti di Carsten Höller, cambia la prospettiva con cui è possibile osservare la realtà. Scoprendo i labirinti emotivi di Gregor Schneider sarà invece possibile esplorare il lato oscuro della vita, lasciando poi spazio all’incanto e all’armonia dei colori di Kimsooja. Sensazioni che sarà possibile ritrovare anche camminando tra le migliaia di libellule dipinte a mano da Pietro Ruffo o tra le colonne rinascimentali del Chiostro udendo il suono delle onde sulla battigia riprodotto dall’installazione di Alessandro Sciaraffa.

AES+F, Mat Collishaw, Subodh Gupta, Carsten Höller, Eva Jospin, Kimsooja, Luigi Mainolfi, Masbedo, Annette Messager, Paul Morrison, Luigi Ontani, Tony Oursler, Piero Pizzi Cannella, Laure Prouvost, Pietro Ruffo, Alessandro Sciaraffa, Gregor Schneider, Paolo Scirpa, Nedko Solakov e Adrian Tranquilli: attraverso i venti artisti protagonisti dell’esposizione e più di venti opere presenti, sono numerose le emozioni che vengono espresse, regalando allo spettatore diverse esperienze.

Informazioni utili

La mostra è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 21.00. La biglietteria chiude un’ora prima dell'inizio delle visite. L'ingresso ha un costo di 15 euro (dal lunedì e venerdì); 18 euro (sabato, domenica e festivi).

Qui maggiori informazioni.