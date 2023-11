Emotion, la mostra che "racconta le emozioni" al Chiostro del Bramante

Dopo il successo di "Crazy", il Chiostro del Bramante torna ad immergere il visitatore in una mostra che parla di emozioni. Un fungo alto tre metri accoglie e invita al viaggio. Era già successo in una favola, in un altro viaggio, in un altro mondo, in un’altra meraviglia: questo è un viaggio nell’arte.

Inizia così "Emotion" l’arte contemporanea racconta le emozioni, la nuova mostra ideata e prodotta da DART Chiostro del Bramante, a cura di Danilo Eccher, per proseguire con molto altro, con altre emozioni e artisti: AES+F, Mat Collishaw, Subodh Gupta, Carsten Höller, Eva Jospin, Kimsooja, Luigi Mainolfi, Masbedo, Annette Messager, Paul Morrison, Luigi Ontani, Tony Oursler, Piero Pizzi Cannella, Laure Prouvost, Pietro Ruffo, Alessandro Sciaraffa, Gregor Schneider, Paolo Scirpa, Nedko Solakov e Adrian Tranquilli.

La nuova mostra al Chiostro del Bramante di Roma, dal 29 novembre, porta il pubblico in un viaggio di emozioni perché se ne possano sentire molte molte di più.

Sorpresa, confusione, desiderio, gioia, paura, attesa, angoscia, felicità, orgoglio, eccitazione, nostalgia, ammirazione, sollievo, tranquillità, imbarazzo. Quante emozioni ispirano un artista? E quante vengono trattenute dentro l’opera? E quali prova uno spettatore davanti a quell’opera? E quante si mantengono nel tempo e quante cambiano e come cambiano? Quando si ha a che fare con le emozioni sono più le domande delle risposte, sono sempre più le emozioni delle certezze.

Questo sarà "Emotion", prossimamente al Chiostro del Bramante.