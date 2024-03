Emma live al Monk

Le parche, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale, torna con il suo sesto appuntamento. L’evento si terrà giovedì 28 marzo, in partnership con HitReview, presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.



Le parche, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte. Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica.



Giovedì 28 marzo Indiepanchine presenta una line up innovativa in cui i suoni si fondono con l’energia dei musicisti sperimentando nuove commistioni tra i generi. Apriremo le danze con la band Folktek composta da dropkick_m e Daniele Mammarella al bouzuki e baglamas. Il loro repertorio unisce i mondi musicali di entrambi gli artisti in un unico scenario dalle sonorità tradizionali unite a ritmiche tekno rave.



La serata proseguirà poi con l’esibizione di una Special Guest che verrà annunciata la settimana dell’evento. Salirà poi sul palco del Monk, Emma, nome d’arte di Alessandro Muscogiuri, artista parte integrante del collettivo Nuova Europa, progetto musicale milanese tra i più potenti della nuova scena. Emma condividerà con il pubblico il suo sound elettronico tra dubstep, hyperpop e drum’n’bass. I suoi due dischi “Era” e “Era la fine”, pubblicati entrambi nel 2023, presentano sonorità sperimentali in cui la testualità dei brani si fa portavoce dello smarrimento interiore e sociale.I suoi brani sono un big bang emotivo in cui attraverso l’elettronica intende urlare al pubblico il proprio struggimento in un abbraccio comune.

La rassegna di Indiepanchine terminerà solo dopo aver fatto ballare tutti sulla tracklist di Lamakkina, dj set che unisce l’elettronica e lo stile catchy. L’evento è in parte relaizzato con il contributo del bando Nuovo Imaie - Promozione Progetti Discografici dal vivo 2023-2024.