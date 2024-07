Emanuele Urso "The King of swing" 7et in concerto al Village Celimontana

Il repertorio è quello dell’Era dello Swing (Stati Uniti anni ’40), dei piccoli complessi di musicisti bianchi che fecero letteralmente impazzire gli Stati Uniti in quegli anni e successivamente il mondo intero. Un occhio di riguardo sarà dato soprattutto al “re dello swing” per eccellenza: Benny Goodman e ai suoi grandi classici. Clarinetto, voce, vibrafono, pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria



VILLAGE CELIMONTANA 2024

DAL 15 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE

Via della Navicella 12, Roma

Info: 349 0709468



