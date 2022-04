Emanuele Colandrea in concerto a Roma

Giovedì 21 aprile Emanuele Colandrea in concerto al Monk (Via Giuseppe Mirri, 35) di Roma per presentare il nuovo album “Belli dritti sulla schiena”

Tra gli autori più ispirati della nuova scena cantautorale romana, con una scrittura evocativa che si muove agilmente tra poesia e canzone d’autore, Emanuele Colandrea esordisce con il suo progetto solista nel 2015, dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour.

Tra gli 8 vincitori di Musicultura nel 2016, ha all’attivo due album e due Ep e giunge ora al suo terzo lavoro di inediti, in cui si affida alla preziosa produzione artistica di PierCortese e alla presenza di ospiti come Roberto Angelini alle chitarre e lo stesso Cortese alle incursioni elettroniche.



Emanuele Colandrea, è un cantautore originario della provincia di Latina.

Esordisce come solista a Marzo 2015 con l’album "Ritrattati", una raccolta di canzoni ritrattate (più 3 inediti) di Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour, band delle quali in precedenza è stato autore, chitarrista e cantante. La produzione inedita prosegue, nel dicembre dello stesso anno, con la pubblicazione di “Canzoni dalla fine dell’anno”, Ep che anticipa l’uscita, a marzo 2016, del disco / racconto “Un giorno di vento”.

Nel 2016 è fra gli 8 vincitori di Musicultura.

A dicembre 2017 esce poi “Ritrattati Deluxe”, ristampa della prima pubblicazione arricchita da altri tre brani rielaborati e da un inedito.

A Marzo 2020 esce un nuovo Ep, dal titolo “I miei amici immaginari”.

Dal 2010 collabora in vesti di amico, produttore artistico e musicista col cantautore Galoni, che segue anche nei concerti.

Nel 2021 registra “Belli dritti sulla schiena”, album prodotto artisticamente da Pier Cortese, uscito l'11 marzo 2022.