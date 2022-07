"EMA" di Pablo Larraín a Il Cinema in piazza

Dallo scorso 9 giugno i film di Pablo Larraín, il cineasta cileno più amato dal pubblico e dalla critica, sono stati protagonisti di una retrospettiva a Trastevere, in tutta la loro disarmante bellezza e complessità. La retrospettiva è in collaborazione con l’Ambasciata del Cile in Italia.

Ultimo appuntamento è in programma il 28 giugno, con il film "Ema" del 2019. Appuntamento alle 21:15, con film in lingua originale, con i sottotitoli in italiano. Ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Il cinema di Pablo Larrain a San Cosimato

Di seguito l'elenco dei film di Pablo Larrain che sono stati protagonisti de Il Cinema in piazza in queste settimane:

• 9 giugno, FUGA (2006, 110 min)

• 16 giugno, TONY MANERO (2008, 97 min)

• 23 giugno, POST MORTEM (2010, 98 min)

• 30 giugno, JACKIE (2016, 100 min)

• 7 luglio, NO - I GIORNI DELL'ARCOBALENO (NO) (2012, 118 min)

• 14 luglio, IL CLUB (EL CLUB) (2015, 98 min)

• 21 luglio, NERUDA (2016, 107 min)

• 28 luglio, EMA (2019, 107 min)