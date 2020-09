Ellington Club, Re-Opening Party

Giovedì 1 ottobre 2020 dalle ore 20, il sogno retrò di Ellington Club al Pigneto riprende vita con un Re-Opening Party che vedrà coinvolti gran parte dei protagonisti della nuova stagione 2020-2021, presentata dall'attrice e cantante Vera Dragone che, quest'anno, firma la direzione artistica del club con il sostegno del partner artistico e di vita Alessandro Casella, veterano dell'intrattenimento delle notti romane.

I due, da sempre promulgatori del gusto vintage e tra i primi fautori di eventi a base di sonorità swing, rockabilly e musica dal vivo, presentano al pubblico un calendario ricco di live & drag show, concerti a tema, aperitivi performativi, burlesque show e, dulcis in fundo, un nuovo spazio dedicato alla stand up comedy, che vedrà i maggiori protagonisti del genere susseguirsi sul palco del Pigneto per un giorno a settimana. Il locale nasce come vero e proprio omaggio a Duke Ellington e a tutto quel panorama di immortali artisti del secolo passato, che ogni sera troveranno casa nel rifinito locale di Via Anassimandro.

"Sono stati giorni lunghi e faticosi, durante i quali ci è sembrato di non vedere prospettive future. Ma grazie alla passione per il nostro lavoro e al sostegno ricevuto anche con il crowdfunding, grazie a cui abbiamo raccolto oltre 8.000 Euro, oggi ritroviamo le forze per ripartire e continuare un sogno che si era bruscamente interrotto lo scorso 7 marzo 2020", dichiara la direttrice Vera Dragone che dà il via ad una festa di riapertura che durerà per tutto il weekend.

Il programma

Ogni giorno dal mercoledì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 21.00 ci sarà "Il Club dell'Aperitivo", con l'aperitivo accompagnato dalla musicalizzazione in vinile con genere soundtracks tra bossanova, modern jazz e easy listening. Alla domenica spazio al Brunch dell'Ellington, servito sotto la suggestiva luce naturale del locale. Sarà allestito un servizio ispirato al Sunday Roast dei Pub inglesi, con occhio di riguardo a prodotti Made in Italy, serviti con l'accompagnamento di selezioni con dischi d'epoca a 78 giri. Ad inaugurare il ciclo dei brunch domenicali sarà Mr. Stereotto.

Tutti i mercoledì è di scena la "J'am Stand Up Night", con l'alternarsi dei nomi più intriganti del panorama e con un super ospite per ogni appuntamento. Si comincia il 7 ottobre con Lillo Petrolo, ospite d'eccezione che dedicherà alla ripartenza del locale un pensiero speciale. A seguire si esibirà anche la compagnia "Ma questa non è stand up comedy", formata da Luca Di Prospero, Xhuliano Dule e Francesca Esposito. Nei successivi appuntamenti si vedranno anche Emiliano Luccisano, Paola Michelini, Giulia Nervi, Daniele Gattano, fino al veterano Saverio Raimondo.

Dal mercoledì al sabato, in seconda serata, spazio al Late Show dal titolo "Non Sparate sul Pianista", con concerti ed incursioni artistico-musicali che vedranno l'arrivo fino a tarda notte di ospiti a sorpresa, dal jazz al burlesque.

Ogni giovedì ci sarà "Jazzville", serata dedicata al grande jazz italiano, con l'arrivo sul palco di grandi nomi del genere, come Emanuele Urso, Luca Filastro, Sweet Georgia Brown, il manouche di Miraldo Vidal e altri ancora.

Come da tradizione del club nel weekend torna il burlesque, con i venerdì e i sabato allietati dalle movenze d'altri tempi di Holly's Good, Candy Rose, Giuditta Sin e la new entry Ginevra Joyce, seguite da altre burlesque performer che si avvicenderanno come ospiti nell'arco della stagione. Grande novità la presenza nel cast di H.E.R., prima cantautrice e violinista d'eccezione ad aver compiuto un percorso di transizione sessuale e che, negli anni, grazie al suo indiscusso talento, ha collaborato con mostri sacri della musica, come Morrisey e Franco Battiato.

Novità di stagione saranno gli appuntamenti con le Karma B e la compagnia di teatro urbano Ondadurto Teatro, che daranno vita al nuovo show dal titolo "Cabarect", in scena il 30 e 31 ottobre 2020.

«Siamo entusiasti della programmazione artistica che si è delineata in questi giorni. Siamo in costante ascolto degli artisti e siamo onorati che tanti di questi grandi nomi abbiano accettato di esser presenti nella difficile stagione di ripartenza dell'Ellington», dichiara Vera Dragone, pronta ad aprire il palcoscenico anche a nuove proposte, riservando grande attenzione a tutti quegli artisti che spesso non trovano un palco nonostante il loro grande talento.

Spazi rimodulati e distanziamento sociale

È giunto il momento di ricominciare e Ellington Club è pronto a farlo nel modo giusto. Il club riapre le sue porte all'indomani del lungo stop causato dal Covid-19, avvenimento che ha messo letteralmente in ginocchio il settore dello spettacolo dal vivo, oggi pronto a una ripartenza studiata nel rispetto delle normative anticontagio. È per questo che Ellington rimodula i suoi spazi, dividendo i percorsi di ingresso e di uscita, garantendo spazi utili al pubblico per mantenere il giusto distanziamento sociale, evitando il ballo e prediligendo l'intrattenimento musicale e lo spettacolo, fiore all'occhiello della direzione che da anni lavora nel settore. Ai tavoli ben distanziati tra loro, si accede solo previo prenotazione, con consueta mascherina e dopo un controllo della temperatura e utilizzo del gel antibatterico. Modifica degli spazi ma anche degli orari di attività, con l'anticipo dell'orario di apertura alle ore 18.00, con aperitivo servito fino alle ore 20.00 per poi proseguire la serata con possibilità di cena e spettacoli.

«Faremo attenzione a tutti gli accorgimenti anticontagio forniti dal Governo, affinché il nostro pubblico si senta al sicuro e possa godere allo stesso modo di quelle atmosfere che solo l'Ellington rende possibili. Un tuffo nel passato in totale sicurezza» spiega Alessandro Casella secondo cui «l'intrattenimento retrò fa dimenticare il presente e dà una speranza per il futuro, perché in fondo spettacolo e divertimento aiutano a vivere meglio», aggiunge Casella, già alla guida del Micca Club.

Sono la passione per l'arte e per il lavoro a guidare la piccola grande realtà artistica del locale al Pigneto, oggi sempre più convinta che il contenuto artistico sia il vero motore propulsore capace di rendere viva la città di Roma, orfana di quell'offerta culturale a cui i cittadini sono da sempre abituati. Ellington Club ritorna e allora non ci resta che guardare avanti, strizzando l'occhio al passato. È questo l'invito della coppia Dragone-Casella, che sprona il pubblico alla riscoperta di quei valori che rendono l'uomo un essere umano: il sorriso, la voglia di divertirsi e quella spensieratezza che un virus non può e non deve toglierci. «Riprendere in mano le emozioni che solo lo spettacolo sa donare è un dovere morale per tutti, una missione di cui il nostro club si fa carico con uno sprint che ha il sapore della prima volta», concludono i fondatori dell'Ellington.

Obbligatoria la prenotazione al 3921110282