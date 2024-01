Holly's Pasta & Pasties all’Ellington Club

Debutterà il prossimo 25 gennaio 2024 alle ore 21.30, sul palco dell’Ellington Club, celebre e blasonato locale del Pigneto a Roma, lo spettacolo “Holly's Pasta & Pasties”, uno co-produzione con la producer, performer e showgirl Holly’s Good ed il suo team e il locale capitolino, uno spettacolo di burlesque a tema italiano: un viaggio nella Dolce Vita degli anni '50 e '60.

Sul palco vedrete esibirsi Holly's Good, performer romana celebre in tutto il mondo per le sue performance e prima Italiana nella storia ad aver vinto il titolo "Most Classic" al Burlesque Hall of Fame di Las Vegas insieme alle Cotton Candies, crew di Burlesque che si sta facendo strada nel panorama nazionale.



Le artiste vi stupiranno con le loro performance sensuali e glamour, accompagnate dalla musica più celebre del Bel Paese. In questa prima data due guest star: Alessandra Ferrari e, dalla Croazia, Pumah.

Alessandra Ferrari è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano e internazionale. Conosciuta per aver interpretato Giulietta nell'opera Giulietta e Romeo, Esmeralda in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, Rapunzel al fianco di Lorella Cuccarini, Desdemona nell'opera Otello, corista e solista per Bohemian Symphony - The Queen Orchestra.

L’artista internazionale è Pumah, una pioniera del mondo dell'arte. Modella, ballerina, performer aerea, acrobata col fuoco e performer di burlesque. Una giovane artista camaleontica ed ammaliante. Golden buzzer e finalista del programma televisivo Got Talent, si divide tra Regno Unito e Croazia portando sul palco numeri mozzafiato.



Uno spettacolo vario e variegato che includerà un omaggio alla canzone italiana, con numeri che spazieranno da "Mambo Italiano" a "Kobra" di Donatella Rettore per poi proseguire con un tributo alla commedia all'italiana, con “quadri” che rievocheranno le atmosfere dei film di Federico Fellini e Vittorio De Sica per esplodere in performance che rappresenteranno la storia del burlesque italiano, un omaggio dovuto a questo eclettico genere artistico.



Holly's Pasta & Pasties è un'esperienza unica, da vivere tutta di un fiato in una serata che celebra la bellezza e la cultura italiana senza perdere di vista il glamour e la sensualità grazie a Holly’s Good, Alessandra Ferrari, Pumah, Venus Pop, Blacky Valentine e Cotton Candies.