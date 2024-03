"Ellil alghadhab li nahlamou - Sogniamo la notte", la rassegna al MAXXI

Una rassegna, a cura di Camille Lévy Sarfati, che riunisce film e opere di giovani artisti e registi tunisini.

Il film screening si compone di tre parti. La prima, intitolata Le rêve n’a jamais de murs / et il n’y fait jamais froid (I sogni non hanno mai pareti e non si raffreddano mai), celebra le possibilità durature date dalle cura, dal sogno e dalla resilienza.

La seconda, Les vaincus auront toujours le dernier mot (I vinti avranno sempre l’ultima parola) ribadisce la rabbia sociale, politica e ontologica di una giovane generazione di artisti come spinta verso una creazione vivida e audace. L’ultima parte, Et la lumière attend (E la luce attende), racconta il cinema come esperienza confortante, forse ottimistica, di incontro. I titoli si riferiscono alla raccolta di poesie Au fil du temps di Etel Adnan come omaggio all’artista e poeta scomparso nel 2021.

La prima parte del programma è presentata a Villa Medici – Accademia di Francia a Roma giovedì 7 marzo. Venerdì 8 marzo alle 18, al MAXXI, in occasione dell’apertura della rassegna, gli artisti Ismaïl Bahri – borsista di Villa Médicis 2023-2024 – Aziza Gorgi, Shayan Javan e la curatrice Camille Lévy Sarfati incontrano il pubblico in un talk/racconto introdotto da Irene de Vico Fallani, Responsabile MAXXI Dipartimento Orientamenti e Sviluppo, e moderato da Morad Montazami, borsista di Villa Médicis 2023-2024 e storico dell’arte.

In collaborazione con Villa Medici – Accademia di Francia a Roma. La videogallery è powered by Fondazione In Between Art Film.