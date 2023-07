Elisabetta Serio Quartet alla Casa del Jazz

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/08/2023 al 02/08/2023 Orario non disponibile

Elisabetta Serio suona composizioni originali attingendo dalle sue variegate esperienze artistiche e non solo, sia come side che come leader. Le sue composizioni prendono ispirazione dalla vita nella sua pienezza e nel suo caos.

L’obiettivo è di cercare un ordine al caos dell’anima attraverso la musica. Il suo “suono” si ispira alle sue collaborazioni con diversi artisti, primo fra tutti Pino Daniele, poeta e leader del Neapolitan Power. La condivisione della musica con diversi stili e artisti è ciò che più la rende unica nella sua ricerca stilistica.

Sarah Jane Morris è una delle artiste più amate da Elisabetta. La prima volta ebbe modo di ascoltarla fu nel rinomato Ronnie’s Scott di Londra. La sua voce è unica, trascendente, evocativa, potente. Il programma prevede, oltre alle composizioni originali tratte dai dischi della Serio, canzoni originali dell’artista inglese.