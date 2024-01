"Elisabetta I. Le donne e il potere" al Teatro Tor Bella Monaca

Prezzo non disponibile

"Elisabetta I - Le donne e il potere" è lo spettacolo in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, venerdì 26, sabato 27 gennaio (ore 21) e domenica 28 gennaio (17,30).

I confini del potere si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da una donna. Regina d'Inghilterra e d'Irlanda, Elisabetta I diviene l'emblema di come le donne si siano orientata in relazione al potere, nella storia di ieri e di oggi.

L'evento è promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.