Elisabetta Antonini per la serata Jazz di Salotto Morgagni

Venerdì 21 luglio serata imperdibile nella terrazza del Salotto Morgagni con il Friday Jazz Night.Ecco gli artisti di questo venerdì Con una voce pazzesca l'ineguagliabile Elisabetta Antonini, al piano ci sarà il maestro Claudio Colasazza, al basso l'elegante Fabrizio Montemarano e per finire alla batteria l'eterno giovane Ermanno Marcangeli.

Start come al solito alle 21.00 con possibilità di cenare o bere qualcosa in compagnia di amici e della buona musica. Tutto questo al Salotto Morgagni la casa del Jazz e della buona musica in via Giovanni Battista Morgagni 30L

Per info: 0644252883 o 3285607144