L'attrice Elisa Forte protagonista a LetteralMENTE dell'incontro L'amore secondo Elisa

Si terrà giovedì 25 maggio alle ore 19.00 presso il Bistrot di Roma La Cicala e la Formica l’incontro con l’attrice Elisa Forte dal titolo “L’amore secondo Elisa Forte”. L’artista sarà protagonista di LetteralMENTE – gli incontri del Giovedì, rassegna organizzata da Officina d’Arte Out Out.



Durante l’evento l’artista presenterà anche il suo primo romanzo dal titolo: “Mi vuoi sposare? Sì, No, Forse”. Una storia d’amore ambientata a Roma che vede come protagonisti Ginevra e Fabio.



L’incontro sarà un viaggio a 360° che vedrà la Forte ripercorrere la sua carriera cinematografica e teatrale.



Fin da bambina, infatti, scopre la passione per la recitazione che la spinge a frequentare numerosi laboratori teatrali e cinematografici,



Reduce dal successo di spettacoli teatrali come “Cenerentola – L’incanto di una notte” che l’ha vista protagonista dell’amata beniamina di grandi e piccini o “Le tende della Mezzanotte” che ha segnato il suo debutto alla regia, prossimamente la vedremo anche nei panni di Raperonzolo in un nuovo spettacolo teatrale.



L'evento promosso da Officina d'Arte OutOut, in collaborazione con Q-Cultura Magazine e in collaborazione con il gallery-bistro La Cicala e la Formica sarà accompagnato dall'etichette della Cantina Vitivinicola Colle Picchioni.



L'ingresso è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione (whatsapp 3289334464).