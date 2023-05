"Le fiabe di Elisa Forte", incontro di letteralmente nel bistrot romano

Si terrà giovedì 11 maggio alle ore 19 presso il Bistrot di Roma La Cicala e la Formica l’incontro con l’attrice e regista Elisa Forte dal titolo “Le fiabe di Elisa Forte”. L’artista sarà protagonista di LetteralMENTE – gli incontri del Giovedì, rassegna organizzata da Officina d’Arte Out Out.



Un viaggio a 360° che vedrà la Forte ripercorrere la sua carriera cinematografica e teatrale. Fin da bambina, infatti, scopre la passione per la recitazione che la spinge a frequentare numerosi laboratori teatrali e cinematografici. Frequenta la scuola di recitazione Fondamenta di Roma e all’Art Dubbing ampliando i suoi orizzonti anche al doppiaggio. Successivamente ha perfezionato i suoi studi all’Accademia di doppiaggio di Silvia Pepitoni e in ambito cinematografico una coach internazionale, Doris Von Thury. Inizia la sua carriera televisiva nella fiction Incantesimo (di Ruggero Diodato). Numerosi i suoi ruoli in programmazioni cinematografiche e teatrali. Attualmente affianca la professione da attrice all’insegnamento di recitazione presso la scuola di Roma “Gli Incompleti”.



Reduce dal successo di spettacoli teatrali come “Cenerentola – L’incanto di una notte” che l’ha vista protagonista dell’amata beniamina di grandi e piccini o “Le tende della Mezzanotte” che ha segnato il suo debutto alla regia, prossimamente la vedremo nei panni di Raperonzolo in un nuovo spettacolo teatrale e come autrice del libro “Mi vuoi sposare? Sì, no, forse”.



L'evento promosso da Officina d'Arte OutOut, in collaborazione con Q-Cultura Magazine e in collaborazione con il gallery-bistro La Cicala e la Formica sarà accompagnato dall'etichette della Cantina Vitivinicola Colle Picchioni. L'ingresso è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione (whatsapp 3289334464).