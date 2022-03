Biglietti in vendita a partire da giovedì 31 marzo ore 17.00.

"Con grande emozione posso finalmente annunciare 'Back to the Future Live Tour', un progetto importante che riguarda un tema urgente: la salvaguardia del Pianeta".

Quando Dal 21/09/2022 al 24/09/2022 Orario non disponibile

"Back to the future live tour", Elisa in concerto a Roma