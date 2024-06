Elevazione spirituale in musica con il Coro Valdeluz

La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra è lieta di invitarvi ad una serata di elevazione spirituale attraverso la musica sacra. Il prossimo evento si terrà venerdì 14 giugno 2024 alle ore 20:30 nella suggestiva Basilica di Sant’Andrea della Valle.

La serata vedrà come protagonista il Coro Valdeluz, una formazione corale eccezionale proveniente dalla Spagna diretta dal M° Félix Redondo. Fondato nel 1986, il Coro Valdeluz ha iniziato con un repertorio a cappella ispirato al folklore popolare, arricchito in seguito con opere sinfonico-corali, pezzi del periodo barocco e composizioni contemporanee di autori come J. Rutter e O. Gjeilo, ma anche con opere sacre rinascimentali e romantiche di compositori come G. Rossini, F. Schubert, G. Fauré e C. Saint-Saëns. Inoltre, il coro esegue canti corali di zarzuela e numerosi brani del folklore latino-americano, offrendo così un'esperienza musicale ancora più ricca e variegata.

Nel corso della sua storia, il Coro Valdeluz ha partecipato a numerosi concorsi e incontri corali, ottenuto vari premi e riconoscimenti e effettuato diverse tournée internazionali.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino al raggiungimento massimo della capienza della Basilica.



Per informazioni: Fondazione Pro Musica e Arte Sacra

Tel. 06 – 6869187

Email: info@promusicaeartesacra.it

www.fondazionepromusicaeartesacra.org