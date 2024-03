Electric Guitarlands: concerto al CrossRoads Live Club

Dopo il grande successo della prima edizione vi diamo il benvenuto alla seconda edizione di Electric Guitarlands, un evento straordinario che celebra la magia della chitarra elettrica! Unisciti a noi per un viaggio emozionante e per un’esperienza indimenticabile!



Quattro virtuosi chitarristi – Florian Opahle (Jethro Tull / Greg Lake band) , Angel Vivaldi, Nick Johnston e Rowan Robertson (Ronnie James Dio) – illumineranno la serata con il loro talento unico. Florian Opahle – Il Maestro dell’Armonia Con uno stile che attraversa generi e culture, Florian Opahle ci guiderà attraverso un viaggio sonoro unico, sfidando le convenzioni musicali e incantandoci con la sua maestria sulla chitarra. Noto per la sua lunga militanza nei Jethro Tull e la Greg Lake band. Angel Vivaldi – La Visione Futuristica Innovatore e virtuoso, Angel Vivaldi ci immergerà nella sua visione futuristica della musica. Con la sua abilità straordinaria, ci condurrà in un viaggio cosmico attraverso note e accordi che sfidano la gravità.

Nick Johnston – Esploratore Sonoro Nick Johnston, maestro del fusion e sperimentazione sonora, ci sorprenderà con la sua versatilità. Una performance che attraversa confini musicali, portandoci in territori inesplorati della chitarra contemporanea. Rowan Robertson – Esperienza e Versatilità Con una carriera ricca di esperienze, Rowan Robertson ci guiderà attraverso la sua versatilità musicale. Dai riff potenti alle melodie intricate, la sua esibizione sarà un viaggio attraverso la storia della chitarra. Rowan all’eta’ di 17 anni fu’ chiamato a far parte della band di Ronnie James Dio.

Tutti i chitarristi verranno accompagnati da Roberto Pirami alla batteria e Francesco Caporaletti al basso, vi immergerete in piu’ di 2 ore (ogni chitarrista si esibisce per 30 minuti) di spettacolo , creando una varietà di stili e atmosfere. di pura magia, con brani originali e successi indimenticabili da Jethro Tull, Black Sabbath, Dio, Rainbow, Beatles, Gary Moore, Jimi Hendrix e molto altro! A fine spettacolo, preparatevi per una straordinaria jam session, con i quattro chitarristi che si uniranno sul palco per creare un’esplosione di suoni e creatività. Sarà un momento unico e entusiasmante in cui le chitarre elettriche si fonderanno in armonie potenti, regalando al pubblico un finale indimenticabile. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa esperienza musicale unica e per un’indimenticabile notte di pura magia musicale.