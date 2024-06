Electric Days all'Eur

Concerti e DJ-set animano la Notte Bianca dell’Eur il prossimo 8 giugno. All’interno del cartellone degli Electric Days, in programma da venerdì 7 giugno a domenica 9, nella serata di sabato - in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio - ci sarà un nome storico del mondo rap: Gemello. L’artista si esibirà in un live che ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi con il TruceKlan e In The Panchine, fino all’ultimo album “La Quiete”. Ancora rap romano con il giovane talento di Mescal Dom. La serata elettrica si concluderà con il dj set di WHTRSH, storico dj di Coez con cui ha girato tutta Italia, che farà ballare tutti a ritmo di rap, trap e deephouse.

Il programma degli Electric Days

Viale America, all’Eur, e le strade circostanti del quartiere si accenderanno anche dopo il tramonto con il Music Party di Electric Days: un festival musicale che vedrà il Main Stage ospitare alcuni nomi più noti del panorama urban, electro e hip-hop italiano anche nella serata di venerdì 7 giugno. A fare da apripista, dalle 21.30, i live di Mivola, Big Dave e Le Tigri Da Soggiorno con un potente mix di R&B, funk, hip hop e rock.

Tante anche le attività diurne previste nella tre giorni: e-boat tour sulle acque del Laghetto dell'Eur a bordo di imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder delle realtà che stanno attuando il cambiamento a basse emissioni in Italia e in Europa, sport all’area aperta, gaming, laboratori e giochi per famiglie e bambini. Oltre naturalmente ai test-drive delle auto elettrificate. Nell’area test drive, “recharged by” Plenitude + Be Charge, si potranno provare tutti i gradi dell’elettrificazione.

Berline, utilitarie, SUV potranno essere scoperte e toccate da vicino in un'area espositiva di oltre 500 metri lungo Viale America e potranno essere provate su strada (previa registrazione sul sito e in location) affiancati da driver esperti che illustreranno nel dettaglio le caratteristiche della vettura su percorsi dedicati, per comprendere meglio le tecnologie legate all'elettrificazione.

Appuntamento anche con: yoga, sfide di street basket e tanti altri sport. Sarà inoltre possibile muoversi pure restando fermi, grazie ai simulatori e alle evolute piattaforme di gaming dedicate agli eSport. Attenzione alle generazioni future con l’area dedicata alle famiglie e ai bambini, in collaborazione con DNA - Coccole Sonore, con tante attività: mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, laboratori scientifici e animazione edutainment, intrattenimento con i beniamini dei bimbi, che usciranno dagli schermi di tablet e TV per arrivare agli Electric Days 2024.

L’evento è aperto al pubblico e a ingresso gratuito.