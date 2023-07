El Taiger sul palco di Fiesta

Il 29 luglio El Taiger sarà sul palco di Fiesta, in Via delle Tre Fontane 24.

Nasce il 6 settembre 1987 a La Habana, Cuba, ad oggi è uno dei cantanti di Reggaeton e Timbaton più affermati di Cuba, di Miami e del Mondo; ha collaborato e collabora con grandi artisti di spessore sia vecchi che nuovi, come la grande Orquesta Revè.

Meglio conosciuto per i brani "Coronamos", "Invictos" e "Hear Me", è un artista hip-hop. Una delle sue canzoni è stata inclusa nella colonna sonora del film Fate of the Furious nel 2017.