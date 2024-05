EireneFest: festival del libro per la pace e la nonviolenza sta per giungere alla sua terza edizione.

Il 31 maggio che, dal mattino alle 9:00, vedrà partecipare, nei giardini del Verano, studenti e scuole romane dando vita a laboratori sulla

Non-Violenza.



La terza edizione nazionale si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2024 – al quartiere San Lorenzo di Roma, con ingresso libero e gratuito.



Consolidando l'evento nazionale, EireneFest ha promosso la realizzazione di 3 festival locali: Bisceglie dal 03 al 05 maggio us, Valdarno.dal 10 al 21 luglio in tutte le località del Valdarno/Aretino e Firenze dal 27 al 29 settembre nel quartiere Isolotto.



Dopo l'incontro con gli studenti delle scuole romane del mattino, prenderà l'avvio nel pomeriggio del venerdì fino alla domenica 02 giugno tre giorni ricchi di presentazioni di libri, confronti con gli autori e relatori sui temi attuali come:

• Conflitti: dal conflitto alla trasformazione nonviolenta;

• Educazione: dalla militarizzazione all’educazione alla pace e alla nonviolenza;

• Arti: dai paradigmi della violenza alle arti e culture per la pace;

• Ambiente: dalle crisi ambientali, alla prospettiva ecopacifista, alla salvaguardia ambientale.



Il festival si concluderà il 02 giugno, fino a tarda notte, con la Festa della Repubblica Multietnica.



Il giorno 1 giugno alle ore 15:45 verrà presentato il documentario del regista Francesco De Augustinis “Until The End Of The World” presso la sala Engim in via degli Etruschi 7.

Il documentario denuncia i danni derivati dagli allevamenti intensivi di acquacoltura con le sue ricadute nell'ambiente marino; saranno presenti in sala il regista Francesco De Augustinis, il presidente di Slow Food Roma, Paolo Venezia e sono stati invitati le Associazioni di protezione ambientale e le Istituzioni interessate. Dopo la proiezione seguirà un dibattito.



Il programma sintetico è disponibile on line all’indirizzo: https://www.eirenefest.it/programma-sintetico/; quello più esteso on line all'indirizzo: https://www.eirenefest.it/programma-festival/





Per conoscere i protagonisti ed ogni altra informazione, iscriversi gratuitamente al Festival: https://www.eirenefest.it