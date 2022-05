Einsturzende Neubaten all'Auditorium Parco della Musica

Dopo un'assenza di ben 12 anni, il nuovo attesissimo album in studio degli?Einsturzende Neubaten?Alles In Allem?uscito a maggio 2020, sta per essere suonato in tour.

L'album e il tour delineano, se ancora ce ne fosse bisogno, la quintessenza della band, aprendo nuovamente un'inaspettata porta nel quarantennale percorso sonoro intrapreso da questo straordinario gruppo di musicisti che ruota attorno alla figura di?Blixa Bargeld, e composto da?Alexander Hacke,?NU Unruh,?Jochen Arbeit?e?Rudi Moser.

Questa band, come nessun'altra al mondo, nella propria carriera ha creato un microcosmo musicale unico, costruendo un proprio sound personale, combinando suoni unici e di confine con sofisticata poesia.?