Eiffel 65 a Roma con "World Tour 2023"

La discoteca Spazio 900 presenta, per venerdì 14 aprile, un grande evento dance anni '90. Protagonisti con il loro "World Tour 2023" saranno gli Eiffel 65, in consolle per una serata indimenticabile.

Gli Eiffel 65 a Roma

Gli storici dj faranno tappa a Roma per un concerto live tutto dedicato ai grandi successi degli anni '90, catapulteranno indietro nel tempo.

Appuntamento a Spazio 900 alle 23,30. GLi Eiffel 65 faranno divertire con tutto il meglio degli anni '90.